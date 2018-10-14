МИД Сирии направил в ООН требование о расследовании применения белого фосфора в Хаджине

Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН требование о расследовании применения запрещенного белого фосфора в Хаджине, который был использован коалицией во главе с США при нанесении авиаудара в субботу, 13 октября. Об этом сообщает агентство SANA.

В сообщении отмечается, что Сирия призвала Совбез ООН взять на себя ответственность по обеспечению мира и безопасности во всем мире.

Также сирийский МИД призвал провести международное расследование данных преступлений и «осудить их и принять немедленно меры по их прекращению и недопущению их повторения». Кроме того, в ведомстве обратились с призывом покончить с «незаконным враждебным присутствием» американских сил на территории САР, включая другие страны.

Ранее стало известно, что в результате авиаудара погибли местные жители. Однако конкретное число не называлось.