Иордания и Сирия назвали дату открытия пограничного КПП «Насиб»

Иордания и Сирия откроют контрольно-пропускной пункт «Насиб» уже в понедельник, 15 октября. КПП начнет работу на сирийско-иорданской границе.

С таким заявлением выступил официальный представитель правительства Иордании, уточняет агентство Reuters.

Ранее после реконструкции между Сирией и Иорданией возобновил работу главный пограничный переход.