Иордания и Сирия назвали дату открытия пограничного КПП «Насиб»
Ранее после реконструкции между Сирией и Иорданией возобновил работу главный пограничный переход.
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua, Globallookpress
Иордания и Сирия откроют контрольно-пропускной пункт «Насиб» уже в понедельник, 15 октября. КПП начнет работу на сирийско-иорданской границе.
С таким заявлением выступил официальный представитель правительства Иордании, уточняет агентство Reuters.
Ранее после реконструкции между Сирией и Иорданией возобновил работу главный пограничный переход.