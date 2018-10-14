Глава Минобороны Нидерландов рассказала о «кибервойне» с РФ

Глава Министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что в настоящее время страна якобы находится в состоянии кибервойны с Россией. Об этом она рассказала в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL.

Как уточняет портал NU.nl, чиновница отметила, что люди якобы «пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь».

«Нам пора перестать быть наивными в этой сфере», - сказала Бейлевелд.

Она также отметила, что все происходящее якобы «представляет опасность», в связи с чем в настоящее время принимаются дополнительные меры, например увеличивается финансирование спецслужб.

Ранее в Минобороны рассказали, что нужно для успешного ведения кибервойны.