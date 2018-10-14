В Москве побит температурный рекорд полувековой давности

В столице установлен новый температурный рекорд: в дневные часы 14 октября столбик термометра поднялся до отметки +17,5 градусов, об этом сообщают в погодном центре «Фобос». Предыдущий рекорд был установлен 14 октября 1967 года - тогда температура в Москве составила +17,2 градуса.

Таким образом, нынешний Покров стал самым теплым за последние 70 лет, с 1948 года.