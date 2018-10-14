Певец Стас Пьеха экстренно госпитализирован
По словам артиста, сейчас он проходит полное обследование.
Фото: wolfieha, instagram
Российский певец Стас Пьеха был госпитализирован. Причем об этом артист написал в своем Instagram.
Пьеха уточнил, что «жить будет, петь - тоже».
«Глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», - отметил он.
Также Пьеха прикрепил фото из больничной палаты. По его словам, сейчас артист проходит полное обследование.
Других подробностей о его госпитализации пока нет.
Ранее в одну из клиник столицы был экстренно госпитализирован главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.