Певец Стас Пьеха экстренно госпитализирован

Российский певец Стас Пьеха был госпитализирован. Причем об этом артист написал в своем Instagram.

Пьеха уточнил, что «жить будет, петь - тоже».

«Глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», - отметил он.

Также Пьеха прикрепил фото из больничной палаты. По его словам, сейчас артист проходит полное обследование.

Других подробностей о его госпитализации пока нет.

Ранее в одну из клиник столицы был экстренно госпитализирован главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.