В Солсбери исполнили произведения русских классиков

В британском Солсбери прошел концерт фортепианной музыки под названием «Из России с любовью». Сыграли произведения Рахманинова, Чайковского и Шостаковича. Церковь, в которой состоялось выступление музыкантов, расположена примерно в трех километрах от дома Сергея Скрипаля. По словам организаторов, вечер классической музыки был запланирован более года назад, название тоже придумали заранее - задолго до отравления бывшего шпиона и его дочери и обвинений британских властей в адрес Москвы. Тем не менее местная пресса идею раскритиковала. А вот многие зрители, наоборот, посчитали концерт возможностью сблизить россиян и британцев.