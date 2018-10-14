Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева в поддержку автокефалии

Около пяти тысяч человек собрала в центре Киева акция в поддержку автокефалии. Выступали Петр Порошенко и глава раскольнического Киевского патриархата Филарет.

Как утверждают местные издания, участников на митинг привозили из регионов, но речи главы государства и людей в церковных одеяниях не вызвали у собравшихся большого интереса. Немного постояв на Софийской площади, слушатели уходили гулять по Киеву.

Порошенко в это время рассказывал о том, что создание единой поместной церкви в стране - вопрос национальной безопасности. Обеспечивать безопасность в условиях реальной угрозы сегодня пришлось киевской полиции. Всего в двух километрах от Софийской площади радикалы попытались сломать памятник Николаю Ватутину.

Националисты отмечают сегодня создание запрещенной в России Украинской повстанческой армии. И фигура генерала, который во время Великой Отечественной войны освобождал республику от фашистов, для них главный раздражитель. Отстоять памятник полиции удалось, но националисты пообещали захватить церкви, которые входят в Московский патриархат.