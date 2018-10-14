Венедиктов рассказал о самочувствии после операции

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, почему был экстренно госпитализирован в одну из клиник столицы.

По словам журналиста, его прооперировали из-за острой боли в почке.

«Да, мне придется неделю понаблюдать мир через Интернет и окно больничной палаты», - сообщил он в интервью «Эху Москвы».

Также Венедиктов подчеркнул, что операция прошла успешно, а в настоящее время его самочувствие «относительно неплохое».

«Огромное спасибо врачам»,- добавил он.

Ранее помощница журналиста Любовь Пухова сообщила, что с Венедиктовым «все в порядке».