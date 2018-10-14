«Адский» зверь: россиянин создал гибрид BMW и истребителя МиГ-23

На YouTube было опубликовано видео, на котором один из пользователей решил испытать свой автомобиль с установленным турбостартером от МиГ-23.

«На что способен турбостартер от самолета МиГ-23, установленный вместо штатного двигателя внутреннего сгорания на BMW? ДВС выкинут, зато теперь стоит турбовальный двигатель», - рассказал Игорь Негода.

Автор видео подчеркнул, что двигатель был подарен ему подписчиками. При этом Негода самостоятельно довел его до рабочего состояния, а именно прицепил все необходимые насосы, а также подвесил его на штатную коробку передач через переходную плиту и механизм.

«Жрет она (топливо - прим. ред.) просто в космических масштабах», - отметил Негода.

Однако до 100 километров в час свой «гибрид» изобретатель так разогнать и не сумел. В результате Негода решил «дрифтовать» на своей машине до того момента, пока у транспортного средства не сожгутся покрышки.

Пользователи Сети активно поддержали задумку автора и дали несколько советов, чтобы транспорт все же разогнался до желаемой скорости.

«Стремиться больше некуда. Совершенство достигнуто», - подчеркнул один из комментаторов.

Между тем другие пользователи в шутку посоветовали назначить изобретателя «главой Роскосмоса».