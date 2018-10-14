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Внучка Александра Печерского рассказала о восстании в Собиборе

Дмитрий Семенов
16:18 14.10.2018
В Москве на Поклонной горе почтили память узников Собибора - 75-ю годовщину восстания и побега из лагеря смерти.

Внучка Александра Печерского Наталья Ладыченко рассказала «Звезде» о своем деде, возглавившем 75 лет назад восстание в концлагере Собибор и организовавшего побег заключенных.

«К нему приходили люди, приезжали из других стран, ему писали со всего мира, его находили бывшие узники и их потомки, ему присылали все материалы, которые выходили по этому вопросу во всем мире, он тщательно собирал этот архив. Но собирал не для того, чтобы увековечить свое имя, а для того, чтобы об этом в принципе узнали. Потому что если бы не оставшиеся в живых люди, которые прошли весь этот ад, то лагерь был бы стерт с лица земли и могло бы случиться так, что об этом вообще никто не узнал бы», - сказала Наталья Ладыченко.

По ее словам, в Рязани установили мемориальную доску на доме, где жил участник тех событий, ветеран Великой Отечественной Алексей Вайцен. Сам он до этого дня не дожил. На церемонии на Поклонной горе присутствовали его сын и внук.

Концлагерь Собибор был основан на юго-востоке Польши специально для ликвидации местного еврейского населения. Подготовка к восстанию началась здесь весной-летом 1943 года и активизировалась, когда в сентябре 1943 года в лагерь была доставлена группа советских военнопленных из Минска. Входивший в группу лейтенант Александр Печерский возглавил восставших. Узники планировали поодиночке расправиться с охраной - эсесовцами и украинцами, - а потом овладеть складом боеприпасов. Однако взять склад не удалось, и 550 заключенным, смявшим охрану, пришлось прорываться сквозь минные поля. Порядка 80 человек погибли при побеге, 130 человек не участвовали в побеге и были расстреляны на следующий день. Активное участие в поимке бежавших приняли местные жители-поляки. До конца войны дожили менее 50 бывших узников.

Сам лагерь был уничтожен уже 15 октября, и только благодаря участию Печерского информация о нем была донесена до Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и затем вошла в «Черную книгу».  

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