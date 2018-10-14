Трамп не исключил отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса
Трамп и ранее грозил Мэттису отставкой: в СМИ сообщалось о том, что это может произойти после промежуточных выборов в конгресс США.
Фото: Chris Kleponis dpa, Globallookpress
Американский президент Дональд Трамп не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ближайшее время может уйти в отставку.
«Возможно, он уйдет», - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
При этом уточняется, что сегодня, 14 октября, будет показана полная версия программы с участием президента США.
Ранее сообщалось, что Трамп может отправить в отставку Мэттиса сразу после промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года.