Трамп не исключил отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ближайшее время может уйти в отставку.

«Возможно, он уйдет», - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

При этом уточняется, что сегодня, 14 октября, будет показана полная версия программы с участием президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп может отправить в отставку Мэттиса сразу после промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года.