В Италии нашли останки «ребенка-вампира»
Предположительно, ребенок скончался от малярии, которая свирепствовала много веков назад в центральной части Италии.
Фото: David Pickel, Stanford University
Археологи из Аризонского университета нашли в Италии скелет ребенка с камнем во рту. Это произошло во время раскопок в коммуне Луньяно-ин-Теверина. Находку датируют V веком, сообщает RT.
Наличие камня во рту усопшего ясно указывает на древний ритуал, с помощью которого люди оберегали себя от восстания мертвецов. Обычно так поступали с подозреваемыми в вампиризме. Вот и скелет ребенка прозвали «вампиром из Луньяно».
Радиоуглеродный анализ костей показал, что возраст останков - не менее полутора тысяч лет.