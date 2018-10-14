В Италии нашли останки «ребенка-вампира»

Археологи из Аризонского университета нашли в Италии скелет ребенка с камнем во рту. Это произошло во время раскопок в коммуне Луньяно-ин-Теверина. Находку датируют V веком, сообщает RT.

Наличие камня во рту усопшего ясно указывает на древний ритуал, с помощью которого люди оберегали себя от восстания мертвецов. Обычно так поступали с подозреваемыми в вампиризме. Вот и скелет ребенка прозвали «вампиром из Луньяно».

Радиоуглеродный анализ костей показал, что возраст останков - не менее полутора тысяч лет.