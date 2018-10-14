Туман парализовал работу минского аэропорта

В Минске задерживаются десятки авиарейсов. Виной тому сильный туман. Пользователи соцсетей сравнивают столицу Белоруссии с Лондоном. Видимость ограничена десятью метрами. Согласно данным онлайн-табло национального аэропорта, задержаны рейсы из Киева, Москвы, Астаны, Вильнюса и Запорожья. Также своевременно не вылетели самолеты из Минска в российскую столицу. Дорожная инспекция пока не сообщает о ДТП, но напоминает водителям о необходимости включать противотуманки, а пешеходам - о светоотражающих элементах на одежде.