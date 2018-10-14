Глава Ингушетии рассказал, о чем говорил с Владимиром Путиным

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров рассказал, о чем говорил по телефону с Владимиром Путиным.

«Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, как обстановка, уточнил, какая нужна помощь, уточнил, какая оказывается помощь, и уточнил, что я думаю о варианте увода людей с площадей, улиц», - сказал Евкуров.

Также Евкуров подчеркнул, что президент одобрил его тактику: никаких силовых действий по отношению к протестующим, только диалог.

Протестные мероприятия начались в Ингушетии после 26 сентября, когда Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между республиками. Соглашение подразумевало равноценный обмен территориями. Однако соглашение вызвало протест в Ингушетии, где в настоящее время проходят протестные акции на главной площади столицы республики Магасе.