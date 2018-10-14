Футболиста клуба «Крылья Советов» задержали за пьяное вождение

Похоже, слава футболиста Павла Мамаева не дает покоя его менее известным коллегам. Стало известно о задержании игрока футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Башкирова. Сотрудники ГИБДД Самары остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый спортсмен.

Об этом сообщили активисты общественного движения «Ночной патруль» на своей странице в социальной сети.

Позже эту информацию подтвердили в областном главке МВД. Полицейские рассказали, что инцидент произошел около пяти часов утра. Медицинская экспертиза показала значительное количество алкоголя в крови водителя и в выдыхаемом им воздухе.