Опубликованы первые кадры с места обстрела ВСУ в Марьевке

Первые кадры с места обстрела в ЛНР публикует телеканал «Звезда». Ранее в результате инцидента там погибли две местные жительницы, мать и дочь. Украинские военнослужащие открыли огонь по поселку Марьевка в Донбассе.

Как уточнил ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, обстрел велся из миномета калибра 120 миллиметров «с направления Золотое по Марьевке».

На видео показаны фрагменты выпущенных ВСУ снарядов, а также само место происшествия.

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник ранее выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле.