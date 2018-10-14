Опубликованы первые кадры с места обстрела ВСУ в Марьевке
Эксклюзивные кадры с места инцидента публикует телеканал «Звезда».
Первые кадры с места обстрела в ЛНР публикует телеканал «Звезда». Ранее в результате инцидента там погибли две местные жительницы, мать и дочь. Украинские военнослужащие открыли огонь по поселку Марьевка в Донбассе.
Как уточнил ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, обстрел велся из миномета калибра 120 миллиметров «с направления Золотое по Марьевке».
На видео показаны фрагменты выпущенных ВСУ снарядов, а также само место происшествия.
Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник ранее выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле.