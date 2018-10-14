Обстановка внутри США все больше напоминает басню про лебедя, рака и щуку - политолог

Нынешний истеблишмент Америки старается не замечать огромного количества внутренних проблем. Этому существуют два объяснения: нежелание признавать свои ошибки и полная некомпетентность, считает журналист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

По его словам, нынешняя власть должна понять всю серьезность происходящего, иначе грядут серьезные потрясения.

Политолог достаточно скрупулезно наблюдает за прессой, освещающей внутреннюю жизнь Штатов. Благодаря этому пришел к выводам, что внутри страны складывается достаточно нелицеприятная картина, а уровень противоречий достигает своего апогея. К примеру, американский обозреватель CNN Дон Лемон заявил, что политика США на пике самого безумия.

«Взять сильнейший за последние 50 лет ураган "Майкл". Десятки погибли, сотни пропали без вести, повсюду разрушения, нет питьевой воды, при этом не производятся элементарные работы, которые должны быть произведены. Многие газеты во Флориде говорят: когда вы перестанете заниматься непонятными делами на международной арене, когда вы обратите внимание на нас?» - рассказал эксперт.

По словам Ордуханяна, в США не действует реформа здравоохранения. В стране стараются не обращать внимания на то, что медицина застряла между старой системой здравоохранения и Obama care, которую отменил позже Трамп. Сейчас, по разным оценкам, от 30 до 40% (более 100 миллионов) населения Штатов не получают достаточную помощь.

Как объясняет политолог, многие серьезные обозреватели в Соединенных Штатах понимают, что страна движется не в том направлении. Например, правосудие жертвуется в угоду политической конъюнктуре, принимаются правовые решения против какого-нибудь конкретного политического направления, деятеля. За основу берутся субъективные факты, а секс-скандалы становятся основным инструментом давления.

«Демократ Эрик Холдер с целью изменить границы избирательных округов создает общественную организацию - Национально-демократический комитет. Это значит, что вся карта Америки будет перекроена. Это вызовет ответную реакцию республиканцев, что приведет к еще большему усилению противоречий и нестабильности внутри страны. Нынешняя администрация не в состоянии сделать четкие профессиональные шаги для того, чтобы привести к балансу внутреннюю и внешнюю политику. Обстановка внутри США все больше напоминает басню про лебедя, рака и щуку», - подытожил политолог.

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