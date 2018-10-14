«Лесли» стучится в дверь: сильнейший ураган оставил без электричества тысячи жителей Португалии

По меньшей мере 27 человек пострадали от непогоды в Португалии. Еще более 300 тысяч жителей остались без света. На побережье обрушился пришедший с Атлантики шторм «Лесли».

Самый сильный удар принял на себя регион вокруг столицы, Лиссабона. С корнем вырваны деревья, разрушены постройки, затоплены улицы. Отменены более 40 авиарейсов. Скорость ветра достигает 180 километров в час. Власти призывают жителей прибрежных районов не покидать дома, а рыбаков - вернуться в гавани.

К этой минуте шторм уже достиг Испании. Там ожидаются сильные ливни и ветер.