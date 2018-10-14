Стало известно о состоянии здоровья Алексея Венедиктова

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов госпитализирован - он был доставлен на скорой помощи в одну из клиник Москвы.

Как уточняет сайт «360», помощница журналиста Любовь Пухова заверила, что с Венедиктовым все в порядке.

«С Алексеем Алексеевичем все в порядке», - сообщила она.

Также Пухова пообещала позже предоставить более подробную информацию о состоянии Венедиктова. В то же время СМИ уточнили, что в настоящее время журналист находится в хирургическом отделении.

Спустя некоторое время сам Венедиктов заявил, что попал в больницу из-за острой боли в почке. При этом он подчеркнул, что его прооперировали.

«Да, мне придется неделю понаблюдать мир через Интернет и окно больничной палаты. Да, операция прошла успешно. И да, чувствую себя относительно неплохо. Огромное спасибо врачам», - сообщил он на сайте «Эха Москвы».

Еще в июле стало известно, что Венедиктов покидает пост члена совета директоров радиостанции «Эхо Москвы».