Опубликованы кадры уничтожения американского танка Abrams

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили гордость армии США танк M1A2S Abrams. Бронемашина принадлежала Сухопутным силам Саудовской Аравии. Кадры уничтожения тяжелого танка опубликованы в Twitter.

Бой, в результате которого M1A2S Abrams превратился в груду металлолома, произошел на юге Саудовской Аравии. Повстанцы захватили экипаж боевой машины врасплох без прикрытия пехоты. Танкистам удалось скрыться. Хуситы сожгли обездвиженную бронемашину дотла.