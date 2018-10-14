На МКС раскрыли главный страх космонавтов

Космонавты и астронавты боятся срыва запланированного полета на орбиту. Такое заявление сделал российский космонавт Сергей Прокопьев.

«Космонавты и астронавты боятся, что сорвется старт», - сказал Прокопьев, который находится на МКС во время телемоста с МГУ в рамках форума «Наука 0+».

Космонавт при этом добавил, что его коллеги «думают о том, чтобы все прошло штатно».

Напомним, 11 октября во время запуска с космодрома Байконур ракета «Союз» потерпела крушение. Корабль должен был доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Тайлера Хейга, а также груз, состоящий из продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Экстренное приземление экипажа прошло успешно, медицинская помощь никому не потребовалась.

Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал инцидент с «Союзом». По его словам, подобного рода происшествие требует «самого тщательного расследования» с привлечением независимых экспертов, а также с выездом на предприятие и проверкой всех технологических процессов».