В Роскосмосе установили причины аварии «Союза»

Возможной причиной случившейся на космодроме Байконур аварии может быть то, что один из блоков первой ступени не отделился в нужный момент, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Такая ситуация сложилась потому, что при разделении ступеней не сработал пиропатрон. Как сообщает РИА Новости, в Роскосмосе займутся ее расследованием.

Напомним, в четверг, 11 октября, при старте ракеты «Союз» на космодроме в Байконуре произошла авария. Позже в корпорации «Роскосмос» раскрыли подробности случившегося. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что они не будут скрыты в том числе и от США.