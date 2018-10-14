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Патриарх Кирилл призвал молиться за умиротворение украинского общества

Роман Захаров
13:57 14.10.2018
Глава РПЦ выразил надежду на преодоление кризиса в отношениях русской и украинской православных церквей.
Фото: Официальный сайт Московского патриархата

Никакие светские силы, желающие уничтожить каноническую православную церковь на Украине, не смогут этого сделать. С таким заявлением в Минске выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель прибыл в столицу Белоруссии в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси. Глава РПЦ возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, поздравил верующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и прокомментировал главную тему последних недель - возможную автокефалию, то есть независимость церкви на Украине.

По словам патриарха, православная церковь найдет в себе силы преодолеть кризис и сохранит единство, необходимое для духовного возрождения наших народов. Уже завтра в Минске состоится заседание Синода Русской православной церкви. На нем иерархи намерены дать адекватный и жесткий ответ на действия Константинопольского патриархата, который пытается отделить церковь на Украине от РПЦ.

«Я всех вас прошу молиться о том, чтобы принимаемые Синодом решения содействовали умиротворению украинского общества, чтобы работа Синода содействовала укреплению церковной жизни на Украине, ограждению нашей Церкви от возможных нападок и притеснений», - сказал патриарх Кирилл.

В Киеве сегодня утром состоялись митинг и молебен в поддержку автокефалии. Главными действующими лицами на них стали президент Украины Петр Порошенко и глава раскольнического Киевского патриархата Филарет.

На софийской площади собралось около пяти тысяч человек. Как сообщают местные издания, людей привозили на автобусах, многие были из регионов. При этом, постояв недолго на импровизированном молебне, они разбредались гулять по Киеву.

А в двух километрах от Софийской площади, у памятника Ватутину, произошла потасовка националистов с полицией. Они отмечали создание запрещенной в России Украинской повстанческой армии*. Украинские радикалы пообещали захватить церкви, которые входят в Московский патриархат.

*Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная в РФ

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