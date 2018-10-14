В Госдуме России назвали три настоящих украинских «бренда»

В Государственной думе России прокомментировали слова Порошенко о раздражающих Москву «брендах». Депутат Руслан Бальбек заявил, что они являются «пародией на силу и религиозное вероопределение».

«Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия - насмешки, а украинская автокефалия - справедливое возмущение православного мира», - сказал парламентарий.

Бальбек отметил, что все же «это черный юмор», потому что затеянная религиозная смута «никогда в истории» не сможет привести украинцев к спокойной жизни.

Депутат добавил, что настоящими украинскими «брендами» можно считать хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь, которые «демонстрируют украинцы, живущие в России». Слова парламентария приводит RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о трех украинских «брендах», которые, по его мнению, раздражают Москву. Он заявил, что это вооруженные силы, Национальная гвардия и автокефальная церковь.