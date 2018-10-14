В Австралии кенгуру жестоко избил семью из трех человек

В Австралии кенгуру избил семью из трех человек. Инцидент произошел в штате Квинсленд. После поединка с представителем дикой фауны два человека оказались в больнице с тяжелыми травмами, сообщает газета Sydney Morning Herald.

От разъяренного животного пострадала супружеская пара, которая долгое время ухаживала за кенгуру, живущими в дикой природе. Первым пострадал глава семьи. Мужчина пытался накормить сумчатое, когда внезапно оно напало на него.

На помощь натуралисту пришла супруга. Ей досталось больше всего. Кенгуру сломал женщине ребра и оставил на ее руках и ногах глубокие порезы. Сын супружеской четы, который пытался отбить родителей у животного, почти не пострадал. Медики ограничились осмотром юноши и обработкой его синяков.

В больнице, куда доставили избитых супругов, заявили, что никогда еще не видели таких серьезных травм, причиненных кенгуру людям.