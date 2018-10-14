Полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину в Киеве
Правоохранители оцепили монумент и не дали активистам добраться до него.
Фото: #Буквы
Киевская полиция не позволила представителям радикальных объединений снести памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.
Между националистами и правоохранителями произошла потасовка, в результате которой нескольким десяткам агрессивно настроенных людей не удалось совершить задуманное. Полицейские оцепили монумент и не дали радикалам добраться до него. После речи лидера движения ОУН* активисты разошлись. Сообщается, что пострадавших и задержанных нет.
Напомним, целью националистов был снос памятника Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке в Киеве. Около 50 человек собралось в начале акции.
*ОУН - организация, запрещенная в РФ