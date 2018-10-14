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Полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину в Киеве

Егор Левин
13:22 14.10.2018
Правоохранители оцепили монумент и не дали активистам добраться до него.
Полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину в Киеве
Фото: #Буквы

Киевская полиция не позволила представителям радикальных объединений снести памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.

Между националистами и правоохранителями произошла потасовка, в результате которой нескольким десяткам агрессивно настроенных людей не удалось совершить задуманное. Полицейские оцепили монумент и не дали радикалам добраться до него. После речи лидера движения ОУН* активисты разошлись. Сообщается, что пострадавших и задержанных нет.

Напомним, целью националистов был снос памятника Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке в Киеве. Около 50 человек собралось в начале акции.

*ОУН - организация, запрещенная в РФ

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