Полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину в Киеве

Киевская полиция не позволила представителям радикальных объединений снести памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.

Между националистами и правоохранителями произошла потасовка, в результате которой нескольким десяткам агрессивно настроенных людей не удалось совершить задуманное. Полицейские оцепили монумент и не дали радикалам добраться до него. После речи лидера движения ОУН* активисты разошлись. Сообщается, что пострадавших и задержанных нет.

Напомним, целью националистов был снос памятника Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, расположенный в Мариинском парке в Киеве. Около 50 человек собралось в начале акции.

*ОУН - организация, запрещенная в РФ