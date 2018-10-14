Ураган «Майкл» разметал самолеты F-22 по базе ВВС США во Флориде

Самолеты американских ВВС на авиабазе Тиндалл в штате Флорида пострадали от урагана «Майкл». В числе поврежденных истребителей - дорогостоящие «невидимки» F-22 Raptor.

Известно, что во время торнадо часть самолетов оказалась в ангарах, которые позже были частично разрушены. Однако сколько всего истребителей стало жертвами ветра, неизвестно.

Предположительно, четыре F-22 могут оказаться поврежденными. На фото, опубликованных в социальных сетях, видны истребители, находившиеся во время нашествия стихии в закрытых ангарах. О случившемся сообщает портал Air Force Times.

Между тем ураган «Майкл» сравнили с «матерью всех бомб». Разрушения, которые он принес в США, сравнимы со взрывом авиабомбы GBU-43.