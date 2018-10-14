В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ школы в Лисичанске

Украинские силовики обстреляли из зенитных орудий школу в Лисичанске. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе проведения зенитно-ракетным дивизионом 53-й бригады Вооруженных сил Украины учения с боевой стрельбой... вследствие низкого профессионального уровня офицеров... одна из выпущенных ракет упала на территорию школы № 27 в городе Лисичанске», - приводит Луганский информационный центр слова Марочко.

Военнослужащий отметил, что руководство «операции оккупационных сил» регулярно проводит учения и тренировки подразделений ВСУ, «подвергая риску жизни мирных граждан».

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел на подконтрольной Киеву территории Донбасса. По данным пресс-службы миссии, инцидент произошел в районе Донецкой фильтровальной станции.