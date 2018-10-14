Украинские националисты готовятся к сносу памятника генералу Ватутину в Киеве

Активисты Организации украинских националистов* готовятся к сносу памятника Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Киеве. Всего на станции метро «Арсенальная» собрались около 50 человек.

Активисты двинулись к памятнику участникам Январского вооруженного восстания, но натолкнулись на полицейское оцепление, которое не дало им нанести повреждения монументу. Об этом сообщает портал «Буквы».

Далее радикалы двинулись к памятнику генералу Ватутину. Они забросали его яйцами. Серьезных столкновений с правоохранителями зафиксировано не было. Памятник Ватутину установили в 1948 году при входе в Мариинский парк неподалеку от здания Верховной рады Украины.

*ОУН - организация, запрещенная в РФ