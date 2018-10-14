Порошенко назвал автокефалию украинской церкви вопросом национальной безопасности

Вопрос единой поместной церкви на Украине относится к сфере национальной безопасности. Такое заявление сделал Петр Порошенко, назвав при этом права Русской православной церкви на украинскую аннексией.

«Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что РПЦ не имеет канонических прав на православную церковь в Украине… Наша православная церковь не подчиняется РПЦ», - сказал Порошенко.

Глава государства также заявил, что автокефалия украинской церкви - это часть проевропейской политики, которой страна следует последние четыре года. При этом Порошенко поставил автокефалию в один ряд по значимости со вступлением Украины в Евросоюз и НАТО.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко заявил о трех украинских «брендах», которые раздражают Москву. Глава Незалежной уверен, что это вооруженные силы, Национальная гвардия и автокефальная церковь.