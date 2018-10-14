Неизвестный открыл стрельбу в одном из столичных кафе

В одном из кафе на северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу. По телефону полицейским рассказали, что стрелять начал один из посетителей заведения. Между ним и его соседом по столику возник конфликт, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В результате пострадавший 19-летний молодой человек получил две пули в ногу из неустановленного оружия. Его обидчик скрылся до приезда полицейских.

Раненого увезли в больницу. В результате потасовки пострадал еще один молодой человек, его друг. Медики диагностировали у второго потерпевшего многочисленные ушибы головы. От госпитализации он отказался. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.