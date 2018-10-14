Панин заявил, что устал от «журналистских бредней» после видео с поездкой по пешеходной зоне

Скандально известный российский актер Алексей Панин отреагировал на новость о своей поездке на внедорожнике по пешеходной улице в Саратове. От полноценных комментариев по этому поводу он отказался.

«Нечего комментировать. Я кино снимаю, мне не до ваших сплетен, интриг и расследований», - заявил Панин.

Он также сказал, что «уже устал» от «журналистских бредней и сумасшедшего дома, который у вас в СМИ происходит».

Напомним, ранее в Сети появилось видео поездки актера Алексея Панина на люксовом внедорожнике по пешеходной зоне в Саратове. ГИББД инициирует проверочные мероприятия по поводу данного инцидента.