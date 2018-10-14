В ГИБДД пообещали наказать Панина за поездку по пешеходной улице в центре Саратова

В саратовской ГИБДД проведут проверку после появления в Сети видео, на котором актер Алексей Панин на люксовом внедорожнике едет по пешеходной улице в центре Саратова. Эти кадры артист разместил в своем Instagram. В машине он не один - с ребенком. За это нарушение Панину грозит штраф. Конечно, если факт нарушения подтвердится.

«В настоящий момент проводится проверка. В случае если она покажет, что в момент езды по пешеходным дорожкам за рулем внедорожника действительно находился Алексей Панин, он будет наказан. Санкции административной статьи предусматривают штраф в 2000 рублей», - сообщила в телефонном интервью начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД МВД по Саратовской области Елена Морозова.

Возможно, скандально известный актер выйдет сухим из воды. По одной из версий, видео постановочное. И сделано на съемочной площадке фильма, в создании которого Панин сейчас участвует.