Китай завершил строительство моста через Амур со своей стороны

Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста через реку Амур. Началось оно еще в 2014 году.

Последняя балка между опорами переправы была установлена накануне. В итоге на китайской территории располагается 1886 метров из общей длины моста в 2215 метров.

Россия также продолжает строительство своей части переправы. В свою очередь, российская сторона начала сооружение в Благовещенском районе Амурской области в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма инвестиций в проект составит порядка 19 миллиардов рублей, а ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года. Власти РФ и КНР рассчитывают увеличить с помощью моста приток туризма и развить торговые отношения.