Уничтоженные крыши, сдутые остановки и поломанные линии электропередачи: на Алтай обрушился мощный ураган

В Алтайском крае устраняют последствия урагана. На регион обрушился сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

Жители шести районов остались без электричества. Повреждены не только линии электропередачи. Кое-где сдуло автобусные остановки и разметало строительные леса. В Барнауле частично разрушены крыши домов и рекламные конструкции. Аварийные бригады ликвидируют последствия удара стихии.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы непогода не успокоится: ожидаются снежный шторм и гололед.