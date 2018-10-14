В США продали самый дорогой в мире виски

Самую дорогу бутылку виски в истории продали в США. Это произошло на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке. Виски Macallan 1926 года ушел с молотка за баснословные 843,2 тысячи долларов, сообщает «360».

Незадолго до этого за чуть меньшие деньги были проданы две бутылки французского вина Romanée Conti 1945 года. Первая обрела своего нового владельца за 558 тысяч долларов, вторая - за 496 тысяч. Это также является рекордом для аукционного дома.