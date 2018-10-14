УАЗ займется «воскрешением» кроссовера 3170

Компания УАЗ пытается воскресить производство кроссовера 3170, прекращенное несколькими годами ранее.

Разработки итальянского тюнинг-ателье Pininfarina, создавшего первые образцы дизайна автомобиля, частично будут использованы в возобновившейся работе. Основная идея производства заключается в независимой подвеске для каждого отдельно взятого колеса и несущем кузове.

Привод будет постоянно полным. Двигатель окажется продольным, объемом 2,3 литра мощностью 170 лошадиных сил. Об этом сообщает портал car.ru.

Ранее сообщалось, что УАЗ вошел в пятерку самых брутальных внедорожников. По мнению автоэкспертов, автомобиль соответствует характеристикам, необходимым для попадания в подобный рейтинг.