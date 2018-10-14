В Евросоюзе подготовили пакет новых санкций против России

Совет глав МИД стран Евросоюза готовит план новых антироссийских санкций, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери.

Сообщается, что могут быть введены заморозка зарубежных счетов руководителей российских разведывательных структур и ограничения на въезд в страны ЕС.

Однако, в британском МИД отметили, что речь якобы не идет только о России, а санкции формируются против химоружия по всему миру. Заявления стран ЕС приводит «Интерфакс».

Напомним, ранее в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому Хаджину погибли мирные жители. Сообщается об уничтожении пекарни в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного белого фосфора.