В Евросоюзе подготовили пакет новых санкций против России
Могут быть введены заморозка зарубежных счетов руководителей разведывательных структур РФ и ограничения на въезд в страны ЕС.
Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress
Совет глав МИД стран Евросоюза готовит план новых антироссийских санкций, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери.
Сообщается, что могут быть введены заморозка зарубежных счетов руководителей российских разведывательных структур и ограничения на въезд в страны ЕС.
Однако, в британском МИД отметили, что речь якобы не идет только о России, а санкции формируются против химоружия по всему миру. Заявления стран ЕС приводит «Интерфакс».
Напомним, ранее в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому Хаджину погибли мирные жители. Сообщается об уничтожении пекарни в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного белого фосфора.