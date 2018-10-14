В самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния

В частный самолет, на борту которого находились члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ударила молния.

Инцидент произошел в конце сентября. Чета летела в Амстердам на самолете Dassault Falcon 7X. В один из моментов полета прямо в него попала молния. В результате произошедшего никто не пострадал, а пилот успешно приземлился в нидерландском аэропорту Схипхол, после чего самолет проверили на предмет повреждений и работы всех систем. Об этом сообщает Daily Mail.

Между тем, бракосочетания Виндзоров всегда были громкими событиями. Не стало исключением и мероприятие с участием принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которое оказалось одним из самых необычных из всех.