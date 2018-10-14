«Восстание бойлеров» - в Сети высмеяли фото Кличко со Шварценеггером

Интернет-пользователи активно обсуждают фото мэра Киева Виталия Кличко вместе с известным американским актером Арнольдом Шварценеггером. При этом основная масса комментариев носит язвительный характер, а часть из них связана с недавним предложением руководителя украинской столицы отказаться от горячей воды.

«Я прибыл из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду», - прокомментировал снимок журналист Владимр Апасов.

Дмитрий Диканский озаглавил снимок «Чужой против Хищника» и подписал: «в будущем было восстание бойлеров».

«Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!», - пошутил пользователь Дмитрий Мулеров.

«И гитару пусть заберет, еще одного поющего мэра Киев не переживет», — прокомментировала снимок Анна Каменчук.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев, где примет участие в бизнес-форуме Olerom Forum One. В субботу американский актер уже провел встречу с женщиной-андроидом в украинской столице.

Напомним, 13 октября Виталий Кличко предложил отключить Киев от горячего водоснабжения.