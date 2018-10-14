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Огромный неопознанный летающий объект сняли на видео жители Пекина

Роман Захаров
08:07 14.10.2018
Аналогичные записи были сделаны в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.
Огромный неопознанный летающий объект сняли на видео жители Пекина
Фото: CGTN, Youtube

Пользователи Сети сняли в Пекине неопознанный летающий объект, излучающий белый свет. На кадрах видно, как в ночном небе появляется большая конусообразная фигура, увеличивающаяся в размерах.

По информации CGTN, аналогичные наблюдения были зафиксированы в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.

Однако специалисты не считают, что на записях запечатлено НЛО. По мнению ученых, очевидцам, вероятнее всего, сняли выхлопные газы самолета, летящего на высоте, достаточной для отражения лучей солнца.

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