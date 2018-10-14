Побегу заключенных из лагеря смерти Собибор исполнилось 75 лет

В России и Польше 14 октября пройдут памятные мероприятия – исполнилось 75 лет с момента восстания в Собиборе, которое оказалось единственным в истории успешным побегом заключенных из лагеря смерти.

На его месте сейчас строится мемориальный комплекс. В нем состоится молебен и возложение цветов. В Москве же узников Собибора вспомнят в Музее Победы, где открылась соответствующая выставка и состоится показ российского кинофильма «Собибор», который в этом году поборется за премию «Оскар».

В Рязани на доме, в котором жил ветеран Великой Отечественной войны, участник событий в лагере смерти Алексей Вайцен, установили мемориальную доску. К сожалению, сам он не дожил до этого события, но на церемонии присутствовали его сын и внук.

Ранее фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке». Картина была выбрана большинством голосо» на заседании в московском Доме кино.