СМИ сообщили о выделении материальной помощи уволенной саратовской чиновнице

Уволенная накануне министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова получала ежегодную материальную помощь из бюджета. Чиновнице полагалась выплата денежного вознаграждения в двойном размере.

Как сообщает газета «Известия», в период с 2013 по 2017 год Соколова получала 200 тыс. рублей в год. Данная денежная сумма включена в декларацию о доходах, согласно которой уволенная глава регионального министерства труда заработала 2 млн 296 тыс. рублей за год.

Напомним, глава Минтруда Саратовской области Наталья Соколова во время заседания рабочей группы комитета по соцполитике в областной думе заявила, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». При этом глава ведомства добавила, что в качестве эксперимента могла бы прожить на этот минимум, однако «статус министра» не позволит ей это сделать.

Высказывания министра вызвали резкую критику в обществе, и вскоре Соколова была уволена с занимаемой должности.

Позже стало известно, что сама экс-министр за 2017 год официально заработала 2,3 миллиона рублей. В собственности у Соколовой находятся дом площадью более 170 квадратных метров и участок в 338 «квадратов», а также небольшая квартира.