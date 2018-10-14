Трамп признал, что Россия опередила США в создании космических сил

Пентагон по указу американского лидера Дональда Трампа работает над созданием Космических сил в условиях, когда РФ и Китай уже приступили к созданию аналогичных ВС и опередили США в данной сфере. Соответствующее заявление президент Соединенных Штатов сделал в субботу, во время своего выступления на митинге в штате Кентукки.

«По моему указу Пентагон работает сейчас над созданием шестого вида ВС США - Космических сил… Китай уже начал (создавать космические силы – прим. ред.), Россия тоже… Зато у нас - самые замечательные в мире люди, мы создаем наилучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли», - заявил Трамп.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, зачем США понадобились космические силы. По его словам, Вашингтон намерен из космоса защищать работу американских спутников, банковский сектор и энергосистему страны.