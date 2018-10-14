Украинских ветеранов Донбасса поздравили клипом с ополченцами и пленными солдатами ВСУ

Видеороликом с участием ополченцев Донбасса и пленных солдат ВСУ поздравили бойцов украинской армии, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Как передает ТСН, инцидент произошел в Конотопе Сумской области во время празднований, которые были приурочены ко Дню защитника Украины. На мероприятии присутствовали около 500 ветеранов боевых действий в Донбассе, а также сотрудники правоохранительных органов и действующие военные.

«Злость, возмущение было. Злились, ругались», - рассказал один из участников мероприятия.

При этом ветеран добавил, что участники празднования испытывали недоумение от видеозаписи, всем «хотелось понять, как такое могло получиться».

По информации телеканала, мероприятие было организовано местным управлением культуры, глава которого не смог внятно объяснить произошедшее. В свою очередь руководитель ДК, который обеспечивал видеосопровождение номеров на праздновании, объяснил случившееся техническим сбоем программы и невнимательностью монтажеров.

Сейчас инцидент расследует полиция и СБУ.