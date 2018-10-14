Женщина второй раз в истории Украины получила звание генерала

Во второй раз в истории Украины женщина удостоилась генеральского звания. Украинский глава Петр Порошенко подписал указ об этом. Исторической личностью на этот раз стала начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей.

Порошенко присвоил ей звание генерал-майора медицинской службы. Об этом сообщают «Известия».

Первой женщиной-генералом в истории страны стала на тот момент глава департамента общественных связей МВД Татьяна Подашевская. Это произошло в 2004 году. Таким образом, разница между вручением двух исторических генеральских званий составляет 14 лет.