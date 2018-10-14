Российские военные медики оказали помощь в провинции Эль-Кунейтра

Впервые за несколько лет, жители деревни в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии смогли обратиться к врачу. Местная поликлиника была разрушена, когда сюда вошли террористы. Российские медики принимают, в первую очередь, осматривают детей, которых здесь не мало. Кожные и простудные заболевания, антисанитария и плохое питание. Для большинства пострадавших населенных пунктов, говорят военные медики, это стандартный набор.

Кроме советов, как лечить те или иные заболевания, российские медики привезли и так необходимые здесь медикаменты.

Российских военных из Центра примирения враждующих сторон здесь ждали с нетерпением. Слухи о том, что с пустыми руками они не приезжают дошли и до этих краев.

Мясные консервы, мука сахар и чай, всего - около тонны продуктов питания. В этом грузовике с российским триколором на борту, то, в чем так нуждаются жители деревни. Чтобы помощь, в первую очередь, получили самые бедные, офицеры ЦПВС попросили местные власти составить списки таких семей.

«Впервые приезжаем сюда, потому что только сорок дней назад была освобожден населенный пункт от боевиков. Монотонности нету, потому что в каждом селе все по новому, все по другому совершенно. Все зависит от обстановки. Монотонности вообще никакой нет. И ее (помощь) нужно не просто продолжать, нужно еще и наращивать. Наращивать количество сел, в которые нужно доставлять гуманитарную помощь. Всегда с улыбкой, всегда радостно встречают. Радуются тому, что наконец то привезли помощь. Одна единственная страна, которая возит - все». - говорит Владимир Ладейнов, офицер российского Центра по примирению в Сирии.

На сегодняшний день российской стороной проведено более 1,9 тысяч гуманитарных акций. В пострадавшие районы Сирии доставлено более трех тысяч тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды. Российские военные медики оказали помощь более 95 тысяч жителям Сирии.