Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Российские военные медики оказали помощь в провинции Эль-Кунейтра

Алексей Савелов
06:20 14.10.2018
Кожные и простудные заболевания, антисанитария и плохое питание - самые распространенные заболевания здесь, отмечают офицеры российского Центра.

Впервые за несколько лет, жители деревни в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии смогли обратиться к врачу. Местная поликлиника была разрушена, когда сюда вошли террористы. Российские медики принимают, в первую очередь, осматривают детей, которых здесь не мало. Кожные и простудные заболевания, антисанитария и плохое питание. Для большинства пострадавших населенных пунктов, говорят военные медики, это стандартный набор.

Кроме советов, как лечить те или иные заболевания, российские медики привезли и так необходимые здесь медикаменты.

Российских военных из Центра примирения враждующих сторон здесь ждали с нетерпением. Слухи о том, что с пустыми руками они не приезжают дошли и до этих краев.

Мясные консервы, мука сахар и чай, всего - около тонны продуктов питания. В этом грузовике с российским триколором на борту, то, в чем так нуждаются жители деревни. Чтобы помощь, в первую очередь, получили самые бедные, офицеры ЦПВС попросили местные власти составить списки таких семей.

«Впервые приезжаем сюда, потому что только сорок дней назад была освобожден населенный пункт от боевиков. Монотонности нету, потому что в каждом селе все по новому, все по другому совершенно. Все зависит от обстановки. Монотонности вообще никакой нет. И ее (помощь) нужно не просто продолжать, нужно еще и наращивать. Наращивать количество сел, в которые нужно доставлять гуманитарную помощь. Всегда с улыбкой, всегда радостно встречают. Радуются тому, что наконец то привезли помощь. Одна единственная страна, которая возит - все». - говорит Владимир Ладейнов, офицер российского Центра по примирению в Сирии.

На сегодняшний день российской стороной проведено более 1,9 тысяч гуманитарных акций. В пострадавшие районы Сирии доставлено более трех тысяч тонн продовольствия, предметов первой необходимости и бутилированной воды. Российские военные медики оказали помощь более 95 тысяч жителям Сирии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.10.2018, 14:43
Момент убийства пропавшего саудовского журналиста мог быть записан на его Apple Watch - СМИ
Дата14.10.2018, 05:10
Уничтожая «джихад-мобили»: в Средней Азии военные успешно отразили вторжение «боевиков»
Дата14.10.2018, 06:46
Федор Емельяненко одержал сокрушительную победу над Чейлом Сонненом
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата13.10.2018, 00:40
В Минобороны РФ рассказали, когда БДК «Иван Грен» прибудет на СФ
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
06:20 В стране и мире
Видео
Российские военные медики оказали помощь в провинции Эль-Кунейтра
02:59 В стране и мире
Видео
В Пентагоне отказались предоставить данные о применении боеприпасов в Сирии
22:05 В стране и мире
Боевики в Идлибе не менее семи раз нарушали режим прекращения огня
15:55 В стране и мире
Видео
Мирные жители погибли в ходе авиаудара международной коалиции по сирийскому Хаджину
12:58 В стране и мире
Видео
Международная коалиция нанесла авиаудар с применением белого фосфора по сирийскому Хаджину - СМИ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:32 В стране и мире
Украинских ветеранов Донбасса поздравили клипом с ополченцами и пленными солдатами ВСУ
03:23 В стране и мире
Видео
Боец ММА Харитонов попал в ДТП во время прямой трансляции в Instagram
02:59 В стране и мире
Видео
В Пентагоне отказались предоставить данные о применении боеприпасов в Сирии
02:27 В стране и мире
Сигал захотел свой кабинет в МИД РФ
23:19 В стране и мире
Видео
«Самолет вибрировал, мигал, не смог взлететь» - пассажиры о задержке лайнера в аэропорту Краснодара
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Обездвижен и подожжен: уничтожение «Абрамса» показали на видео
Опубликовано видео тяжелого нокаута Нельсона в бою против Харитонова
Видео
Ползущий убийца: огромный крокодил растерзал леопарда и попал на видео
Видео
Оштрафована и беременна: певица Yaxana ответила за танцы на МКАД
Исследователи рассказали о новом повороте в деле пропавшего Boeing рейса MH370
Ученые раскрыли способ выявления рака при помощи воды
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.