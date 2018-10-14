Убегающий от «курицы-убийцы» американец рассмешил Сеть

Видео, на котором американец убегает от домашней курицы, набирает просмотры в Сети.

На кадрах 22-летний Боаз Марбах, который учится в университете Индианы (США), а также подрабатывает в магазине хозтоваров. У хозяина лавки есть выводок цыплят, которых Марбах должен выпускать на прогулку.

Среди питомцев есть агрессивный цыпленок по кличке Авиций, который и попал на видео, сообщает BuzzFeed News.

Видео набрало более 3,64 млн просмотров.