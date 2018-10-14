Вечер в честь юбилея Марка Захарова прошел в «Ленкоме»

В Московском театре «Ленком» со звездным аншлагом прошел вечер в честь юбилея Марка Захарова. Коллеги и друзья поздравляли Марка Захарова с 85-летием.

На мероприятие пришли руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вдова первого президента России Наина Ельцина, народный артист СССР Владимир Андреев и многие другие. Поздравительную речь произнес со сцены Михаил Жванецкий.

Зал приветствовал Захарова овациями. Каждый из гостей получил в подарок книгу режиссера и приглашение на «всеобщий демократический банкет».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил режиссера, худрука Московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова с юбилеем. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Режиссер широко известен зрителю по картинам «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «Обыкновенное чудо», а также по картинам «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», а также оперу «Королевские игры».

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, более 40 лет посвятил «Ленкому».