Эрмитаж назвали одним из лучших музеев мира

Государственный Эрмитаж попал в топ-25 музеев мира. Рейтинг был составлен на основании мнений пользователей сайта TripAdvisor.

Лидером списка стал музей изобразительных искусств Орсе в Париже. Также туристам понравился Национальный мемориал и музей 11 сентября, а также Метрополитен-музей в Нью- Йорке.

Эрмитаж занял 15-ю строчку и стал единственным российским музеем, вошедшем в рейтинг.